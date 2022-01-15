Доктор Комаровский утверждает, что вреда организму от спиртных напитков не будет, если употреблять их в строго умеренном количестве. Доза спиртного для ежедневного употребления, которая не навредит организму, составляет 40 граммов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Комаровский объяснил, что не стоит себе запрещать все удовольствия, поскольку их не так много в жизни. Медик подчеркнул, что отказываться от спиртного не обязательно, главное пить их в умеренной дозировке. Небольшое количество алкоголя поможет не навредит организму и даже поможет ему расслабиться.

Важным правилом употребления алкоголя, по словам доктора, является умение вовремя остановиться, если вы не обладаете таким навыком, то лучше вовсе не употреблять спиртные напитки.

Медик обратил внимание и на то, что нужно выбирать качественные спиртные напитки и, если нет денег на хороший алкоголь или вы сомневаетесь в его качестве, также стоит отказаться от его употребления.

Также Комаровский дал советы относительно употребления алкоголя зимой. Доктор объяснил, почему «греться» с помощью спиртного не лучшая идея.