Ученые заявили о том, что в борьбе с лишним весом нужно делать акцент на укреплении мышц, что позволит обезопасить организм от появления диабета и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты утверждают, что именно состояние наших мышц влияет на процесс уничтожения жировой ткани, пишет «НБН» со ссылкой на Storinka.

По словам экспертов, слабая мускулатура свидетельствует о том, что у человека низкая двигательная активность, неправильное питание и стресс. Дотор Райан Харрис объяснил, что мускулы используют много кислорода и энергии, при этом их развитие снижает риск появления диабета, поскольку они «вытягивают» глюкозу из крови.

При этом эксперты не отрицают, что в вопросе снижения веса также играют роль другие факторы – такие, как генетика, образ жизни и условия окружающей среды.

Также специалисты из Китая сообщили об особом белке в человеческом организме, который отвечает за избавление от жира с помощью потоотделения.

Ученые занимались поиском эффективного лечения диабета. В процессе исследования они обнаружили необычный эффект иммунного белка.