В Минздраве предупредили об опасности лечения лихорадки с помощью обтираний спиртом. Специалисты объяснили, что такое «лечение» не даст результата, а может наоборот спровоцировать дополнительный нагрев тела и появление ожогов кожных покровов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ведомства в Facebook.

Медики рассказали, что обтирания спиртом не работают, поскольку он после нанесения начинает быстро испаряться с поверхности кожи. Человек чувствует ощущение охлаждения, которые облегчают жар.

Эксперты объяснили, что «прохлада» на теле всего лишь ощущение: спирт временно «сбивает» температуру кожи, однако не снижает температуру тела.

Такая процедура может спровоцировать дрожание и озноб, которые являются сигналом того, что организму холодно. В результате общая температура тела будет повышаться, чтобы человек согрелся.

Использование спирта на детской коже может вызвать ожоги, дерматит и аллергию. У ребенка нежный кожный покров, для которой быстро всасывающийся спирт является токсичным веществом.

В МОЗ также подчеркнули, что не стоит спешить «сбивать» температуру, если она ниже 38,5˚С и не вызывает дискомфорт. В таком случае лучше пить достаточное количество воды комнатной температуры, что позволит организму вырабатывать достаточно пота для охлаждения тела.

Отметим, что медики предупреждают о возможном одновременном заражении гриппом и «Омикроном». Академик объяснил, почему такое сочетание может «не потянуть» иммунная система человека.