Диетолог Антонина Стародубова утверждает, что обычный зеленый чай может значительно снизить риск возникновения рака и диабета. Регулярное употребление этого полезного напитка поспособствует повышению общей сопротивляемости организма.

Специалист рассказала, что в состав черного и зеленого чая входят никотиновая кислота, провитамины А и В. При этом именно в зеленом чае богат большое содержание полифенолов и антиоксидантов, благодаря особенностей обработки.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Країна Здоров’я».

Помимо профилактики рака и диабета, этот напиток улучшает вид кожи и активизирует работу мозга.

В то же время диетолог обращает внимание на то, что в состав зеленого чая входит кофеин, содержание которого сравнимо с показателями кофе. По этой причине этот напиток лучше употреблять в начале дня.

От зеленого, черного и белого чая лучше отказаться перед сном. Свой выбор напитка для употребления на ночь лучше остановить на травяных чаях. Спасут ваш сон напитки из корней, семеня, цветов и плодов растений.