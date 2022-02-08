У некоторых людей признаки коронавирусной болезни, как и побочные эффекты от привики, могут длиться несколько суток. В Министерстве здравоохранения рассказали, как отличить реакцию на препарат против против коронавирусной инфекции от признаков заболевания.

В публикации здравоохранительного ведомства на странице в Facebook медики утверждают, что реакция организма на вакцину – обычное явление, которое свидетельствует о формировании иммунной защиты к вирусу, информирует «НБН» .

Повышение температуры, усталость, головные боли и боль в горле – общие признаки инфицирования коронавирусом и реакции организма на прививку.

Если «побочка» от прививки исчезает по прошествии нескольких дней, то проявления COVID-19 могут длится намного дольше до нескольких недель или месяцев. К вышеперечисленным симптомам добавляются кашель, отдышка, частичная или полная потеря обоняния и проблемы с концентрацией внимания. Также ковид могут сопровождать осложнения: у пациентов могут обостриться хронические заболевания, возникнуть воспаление нервной системы, пневмония, проблемы с сердцем или почками.

Наилучшим способом определить наличие вируса в организме является тестирование.

В период пандемии вакцинацию сопровождают различные мифы, в частности о том, что нельзя делать прививку в разгар эпидемии. Доктор Комаровский объяснил, почему стоит делать вакцину даже в пик заболеваемости.