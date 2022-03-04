Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал доктора Комаровского.

В первый день полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля российские оккупанты захватили ЧАЭС. Ночью 4 марта российские военные поставили весь мир на грань масштабной техногенной катастрофы. Они обстреляли Запорожскую АЭС. Сейчас атомную станцию контролируют кадыровцы. Которые, как заявил глава фракции «СН» Давид Арахамия, могут шантажировать весь мир.

Тем временем известный врач Евгений Комаровский рассказал, что необходимо принимать в первые минуты после аварии на АЭС. По его словам, уберечь щитовидную железу от радиации поможет йод.

Что и как принимать в случае аварии на АЭС:

Таблетки калия йодида (1 т = 250мг)

Взрослые и дети старше 2х лет — 125 мг — ½ таб.

Дети младше 2 лет — 40 мг = 1/6 таб.

Раствор 5% йода

Взрослые и дети старше 14 лет — 40 капель внутрь

Дети 5 — 14 лет — 20 капель внутрь

Дети 2 — 5 лет — 20 капель на кожу

Дети младше 2 лет — 10 капель на кожу.

Также рекомендуем посмотреть видео от доктора Комаровского, где он более подробно рассказал, как взрослые и дети могут защитить себя в случае аварии на АЭС.

Ранее медики объяснили, почему стоит отказаться от алкоголя в военное время.