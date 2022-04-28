По словам врача, если руки вдруг начали холодеть при том, что подобного ранее не происходило, это может быть симптомом внутреннего, скрытого кровотечения, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Евдокимов отметил, что такое кровотечение может быть незначительным, но хроническим. Постоянная потеря крови бывает при гастрите, эрозиях, перфорации в желудке. При этом других симптомов появления кровотечения может и не быть.

Медик обратил внимание на то, что такое явление может длиться несколько дней с риском смерти человека.

Наиболее частыми причинами холодных рук также могут быть проблемы с кровотоком, обменными процессами в организме, сердечно-сосудистой системой, давлением. Холод в руках может быть также из-за возникновения предсахарного диабета и инфекционных заболеваний, в частности при пиелонефритах и воспалениях почек.

Невролог подчеркнул, что холодные верхние конечности не всегда говорят о серьезном недуге. Часто такое явление наблюдается у худых подростков, особенно девушек, а также может быть врожденным и не угрожать здоровью.

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