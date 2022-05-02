На своей Instagram-странице специалист подчеркнула, что дети продолжают болеть простудами, кроме того, у многих возникает аллергическая реакция на цветение деревьев, поэтому возникает вопрос о разнице между обычным и аллергическим насморком, передает «НБН».

«Война войной, а сопли по расписанию», — пишет Вишневецкая.

Врач отмечает, что прежде всего нужно обратить внимание на длительность симптомов: аллергический насморк беспокоит человека на протяжении нескольких месяцев, ежегодно в одно и то же время. Насморк, который возникает из-за инфекции, редко когда длится более двух недель.

Простуду, помимо насморка и заложенности носа, обычно также сопровождает кашель, боль в горле, повышение температуры и так далее. Аллергическая реакция на пыльцу выражается в назальных симптомах, иногда появляется конъюнктивит.

Медик отмечает, что аллергия на цветение не сопровождается повышением температуры. Симптомы аллергического ринита усиливаются при нахождении на улице в сухую ветряную погоду, насморк при простуде не дает покоя и дома, и во время дождя.

Отметим, что врач-аллерголог Майя Руселевич рассказала, как лечить сезонную аллергию и предотвратить ее появление.