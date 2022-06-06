Ученые Гарвардской медицинской школы в США обнаружили, что недостаточный уровень воды в организме может стать причиной усталости, тревоги, гнева и паники, информирует «НБН» со ссылкой на The Conversation.

Специалисты советуют людям, которые склонны к тревоге и стрессу, соблюдать водный баланс. По их словам, при обезвоживании организма усиливаются негативные эмоции.

Американские ученые провели соответствующее исследование, по результатам которого люди, которые во время эксперимента начали пить больше жидкости, становились спокойнее, счастливее и перестали жаловаться на усталость и апатию.

Напомним, что специалисты в области здравоохранения советуют пить утром зеленый чай. Врачи объяснили, как этот напиток сказывается на состоянии организма и помогает в борьбе с избыточным весом.