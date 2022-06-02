Медики утверждают, что утренняя рутина в виде употребления зеленого чая – полезное дополнение к рациону. Доктор Джош Экс отмечает, что этот напиток имеет особые антиоксидантные соединения, которые усиливают обмен веществ, информирует «НБН» со ссылкой на newsyou.info.

Медик отмечает, что в зеленом чае содержится кофеин, который помогает сжигать жир. По словам эксперта, чашка японского чая матча способствует уменьшению жировых отложений и снижению уровня холестерина.

Коллега Экса Никола Джорджевич считает зеленый чай волшебным напитком, который не только ускоряет метаболизм и помогает избавиться от лишних килограммов, но и предотвращает серьезные недуги – рак, опухоли, болезни сердца и гиперхолестеринемию.

Ранее диетолог Кортни Д’анджело рассказала об одном из лучших напитков для сжигания жира, который имеет высокое содержание белка. По словам эксперта, чудо-продукт поможет избавиться даже от висцерального жира.