Многие украинцы во время войны сталкиваются с усталостью, которая проявляется в чувстве упадка сил, ухудшении памяти, утрате критического мышления, снижении способности концентрировать внимание, сонливости, повышенной раздражительности, снижении интереса к работе, а также повышении давления и частоты пульса, информирует «НБН».

На Facebook-странице Минздрава Украины появились рекомендации для борьбы с психологическим и физическим истощением. Поскольку в период боевых действий наше состояние постоянно меняется из-за переизбытка эмоций, нарушений режима сна и приема пищи, нерационального режима дня, важно знать, как себе помочь.

Специалисты МОЗ отмечают, что избавиться от синдрома усталости можно с помощью выполнения простых правил. Важно замечать, когда вы устали и давать себе время на отдых, либо сменить деятельность. Постарайтесь рационально распределить время работы и отдыха.

Если развивается выраженная усталость, обратите внимание на свой режим сна. Взрослому человеку необходимо спасть не менее 7 часов или больше.

Грамотно организуйте режим питания, чтобы восполнять энергозатраты, а также бережно относитесь к своему здоровью, откажитесь от вредных привычек. Также важно не забывать двигаться, поможет взбодриться любая физическая активность.

На наше состояние оказывают колоссальное влияние негативные эмоции и душевные переживания. Обратите внимание на то, в каких отношениях вы находитесь с окружающими и стараетесь с другими людьми создавать дружелюбную атмосферу.

Напомним, что психолог Галина Волошина рассказала, с какими последствиями можно столкнуться, если не избегать стресса. Эксперт рассказала, как украинцам сохранить свое эмоциональное и физическое здоровье.