Команда норвежских ученых опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Open Heart. Ученые решили выяснить, какие виды кофе способствуют возникновению болезней сердца и сосудов, информирует «НБН».

Авторы работы отмечают, что существует связь между высоким уровнем холестерина (один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний) с количеством выпитых чашек и способом заваривания кофе.

21 083 участника исследования рассказали специалистам, о ежедневном потреблении кофе и способе приготовления напитка. Кроме того, ученые учли физические данные участников эксперимента и их образ жизни.

Анализ показал, что мужчины в среднем употребляли ежедневно по пять чашек кофе, в то время как женщины – четыре. У тех участников исследования, кто выпивал от 3 до 5 чашек эспрессо в сутки, особенно у мужчин, отмечали высокий уровень холестерина.

Повышенный уровень холестерина зафиксировали и у людей, которые каждый день употребляли 6 и более чашек напитка из френч-пресса и у женщин, который каждый день пили фильтрованный кофе.

По словам ученых, норвежские чашки для эспрессо большего размера, чем традиционные итальянские, кроме того, разные типы кофейных капсул имеют разное содержание фитохимических веществ.

Специалисты обратили внимание на то, что такие химические вещества природного происхождения даже при незначительном действии на здоровье может привести к серьезным последствиям. Отметим, что ученые обнаружили еще нестандартный эффект от употребления воды.