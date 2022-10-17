В своем блоге в Instagram медик пишет, что помочь разобраться в этом вопросе могли бы исследования специалистов, однако их результаты противоречивы, информирует «НБН».

По словам Авраменко, выводы одних исследований демонстрируют, что эффективность витамина С в вопросе сокращения длительности симптомов ОРВИ не больше, чем эффект плацебо.

В то же время, другие статистические данные показали, что ежедневный прием витамина С сокращает длительность симптомов простуды на 15% у детей и на 8% у взрослых.

Врач отметила, что люди могут болеть меньше дней, однако если они принимают дневную норму витамина С, а не в случае увеличения дозы. При таком раскладе, по мнению медика, стоит сделать акцент на регулярном и сбалансированном питании, вместо приема витамина 365 дней.

Она объяснила, что витамин С не синтезируется нашим организмом самостоятельно, человек получает его из пищи. Если вы верите в его лечебные свойства, лучше в период болезни увеличить потребление овощей и фруктов, вместо приема таблеток.

Отметим, что с приходом осени многие включают в ежедневную рутину прием витаминов. Гастроэнтеролог Ирина Бережная напомнила о противопоказаниях и рассказала, чем может обернуться неграмотный прием таких препаратов.