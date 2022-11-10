Некоторым комплексные препараты от гриппа и простуды кажутся палочкой-выручалочкой, однако на самом деле такие порошки не лечат, а лишь убирают симптомы и создают иллюзию победы над вирусом, информирует «НБН» со ссылкой на euromd.com.ua.

По словам медика, если после приема такого препарата вы почувствовали облегчение и продолжаете вести активный образ жизни, организм подвергается риску затяжной болезни и развития осложнений.

Терапевт объяснила, что порошки и таблетки от простуды – коктейль из сосудосуживающих, антигистаминных и жаропонижающих средств, которые нужно принимать отдельно по показаниям врача.

Специалист подчеркнула, что, если вам необходимо срочно поставить себя на ноги и вернуть работоспособность, комплексные препараты можно принимать не более трех дней и строго по инструкции, не превышая суточную дозу.

В остальных случаях больному лучше отдыхать, пить теплые напитки и принимать лекарства, назначенные специалистом.

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