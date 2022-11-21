Медики отмечают, что эмоциональное состояние человека зависит от разных факторов, которые могут усилить нервозность, стресс или агрессию. Как отмечают специалисты, есть ряд продуктов, которые способны усилить негативное влияние на организм человека в такой период, информирует «НБН» со ссылкой на glamour.kyiv.ua.

Например, во время стресса не рекомендуется употреблять хлеб и макаронные изделия, поскольку они состоят из рафинированных углеводов. Эти органические вещества способствуют повышению глюкозы в крови, а колебания этого показателя могут вызвать обеспокоенность и раздражительность.

В обществе принято считать, что спиртные напитки помогают расслабиться и снять стресс. Однако ученые утверждают, что алкоголь меняет уровень серотонина в мозге человека, что сказывается на его емоциональном состоянии.

Также во время стресса не стоит увлекаться кофе, который не окажет успокаивающий эффект, повышая артериальное давление и пульс. Во время физического и психологического напряжения этот напитов усилит возбуждение.

По словам медиков, стресс для организма также могут провоцировать молочные продукты, кроме того, не каждый организм одинаково хорошо способен переварить такую пищу.

Напомним, что ранее врачи указали на продукты, которые вызывают преждевременное старение.