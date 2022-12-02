Медик рассказала, что курение для многих – способ справляться со стрессом. Когда люди испытывают беспокойство, тревожность, страх, они не редко успокаиваются с помощью сигарет или алкоголя, информирует «НБН» со ссылкой на U-News.

По словам Кореневич, отказываясь от вредной привычки, человек лишает себя «успокоительного». В результате возникают скачки давления из-за выработки адреналина, который ранее «гасил» никотин.

При этом важно понимать, что продолжать курить нельзя, ведь это существенный удар по здоровью. Кардиолог отметила, что после отказала от сигарет в сосудах замедляется рост бляшек и сильно снижается риск возникновения инсульта и инфаркта.

Ранее медики рассказали об опасности вдыхания сигаретного дыма и озвучили рекомендации для того, чтобы избежать пассивного курения.