Если вы хотите восстановить густоту волос, перестаньте есть обработанные закуски — чипсы, сухарики и другие подобные снеки, информирует «НБН» со ссылкой на She findes.

В таких обработанных продуктах содержатся много опасных ингредиентов, в частности, много натрия и сахара. Кроме того, большое количество жира в чипсах может спровоцировать выпадение волос и сердечные заболевания.

Медики советуют избегать продуктов с высоким содержанием соли и сахара, которые вызывают перхоть и выпадение волос. Поэтому стоит отказаться от хлопьев, газированных напитков, конфет и обработанных сладостей.

Чтобы вернуть густоту волос, исключите из рациона суши. Это многими любимое блюдо само по себе не несет угрозы здоровью, однако все меняет содержание натрия, которое в сочетании с белком может привести к неприятным последствиям. В составе суши также есть соль, которая провоцирует усиленную работу сальных желез и выработку жира.

Чтобы улучшить состояние волос, нужно добавить в меню больше продуктов с содержанием витамина А, например, листовую зелень и яйца. Также ешьте батат — источник бета-каротина, который в процессе пищеварения превращает это соединение в витамин А.

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