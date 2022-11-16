Врачи рекомендуют сушить волосы перед сном, поскольку сон с мокрыми локонами увеличивает риск развития грибковой инфекции кожи головы, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Мокрая наволочка и подушка – идеальное место для размножения грибка, который может вызвать дерматит, перхоть, тяжелые инфекции и усугубить симптомы астмы.

Привычка ложиться спать с мокрой головой негативно отражается и на здоровье волос – они становятся ломкими. Дерматолог из Нью-Йорка Адарш Маджил объяснил, что локоны слабее, когда они мокрые, и когда вы во время сна меняете позу, они ломаются. По этой причине не стоит на ночь заплетать волосы в косу или туго завязывать их.

Ранее врачи рассказали, почему опасно вырывать седые волосы в надежде улучшить их внешний вид.