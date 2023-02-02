Результаты некоторых исследований не показали, что употребление кофе вредит органам пищеварения. Некоторые научные труды даже сообщают о защитных эффектах этого напитка против карциномы и других заболеваний печени. Однако это лишь предварительные выводы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на NCBI.

На сегодня у специалистов нет данных о связи между употреблением кофе и неприятными ощущениями, отрыжкой, изжогой. Выходит, что употреблять этот напиток натощак можно, но только если нет проблем с желудком и пищеводом.

Однозначно на голодный желудок нельзя пить алкоголь, это приведет к быстрому опьянению и повреждению слизистой. Натощак не стоит употреблять соки из-за фруктовых кислот в их составе, поскольку нежные клетки слизистой желудка не готовы к этому.

Ранее врач-диетолог назвала лучший зимний напиток.