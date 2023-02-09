В период магнитных бурь важно следовать 5 простым рекомендациям, чтобы поддержать организм, даже людям, которые не испытывают никаких симптомов в этом период, информирует «НБН» со ссылкой на UAportal.

Сон влияет на множество процессов в нашем организме, поэтому отследите и нормализуйте график сна. Старайтесь отдыхать ночью не менее 7 часов, ложитесь в кровать в одно и то же время, чтобы мозг и тело подстроились под новый график.

Не забывайте пить чистую воду, чтобы восполнять водный баланс и приносить пользу организму. Также обратите внимание на рацион: избегайте перченых, соленых и кислых продуктов, добавьте в меню больше зелени и овощей.

Чаще двигайтесь, в течение дня делайте перерывы и выходите на прогулку. Если нет возможности идти на улицу, делайте разминку, чтобы тело оставалось гибким и активным.

Также ежедневно мы испытываем стресс, поэтому важно не забывать отдыхать от работы и других дел, отложив гаджеты.

Ранее невролог рассказал, как облегчить головную боль и почему иногда не стоит принимать таблетки.