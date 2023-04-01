Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные агентства «Reuters«.

В источнике говорится о том, что EMA на официальном уровне разрешает использовать препарат, созданный датскими учёными для лечения подростков с ожирением, возрастом от 12 лет. Такое решение организация приняла 31 марта.

После всех соответствующих исследований ряд организаций заявили о том, что данный препарат можно использовать теперь не только для лечения взрослых с проблемами ожирения, но и для лечения подростков.

Сам препарат на данный момент доступен только в Дании и Норвегии, о том, будет ли он введен на Европейский рынок создатели пока что не говорили, но решение ЕС является позитивным.

Отмечается, что препарат Wegovy активирует гормон GLP-1, благодаря которому человек может чувствовать сытость после приёма еды. Купить его можно исключительно за рецептом врача.

Отметим, что ранее мы писали о том, что австралийские учёные нашли способ борьбы с депрессией.