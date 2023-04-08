О чем лучше знать, чтобы не допустить использования некоторых токсичных красителей, представляющих реальную угрозу здоровью, пишет «НБН», ссылаясь на слова химика Аллы Ищенко, опубликованные изданием «Сегодня».

В частности, наиболее опасные пищевые красители — те, в составе которых указаны компоненты Е-102, Е-110, Е-122 или Е-124. Некоторые из них обладают канцерогенными свойствами, то есть могут привести к онкологическим заболеваниям, например, Е-124.

Указанные искусственные краски можно с легкостью заменить натуральными ингредиентами, и это не только луковая шелуха, которая даст интенсивный коричневый цвет. Если нужно получить:

зеленый цвет — подойдет шпинат;

золотисто-желтый — приправа куркума;

фиолетовый — ягоды черники;

коричневый — молотый кофе;

красный — ягоды клюквы.

Также, чтобы интенсивно выкрасить яйца, необходимо отварить их в насыщенном растворе, а если краска сразу не схватывается, стоит оставить готовые яйца постоять пару часов в этой «цветной воде».

Ранее мы писали, как заваривать кофе и когда его пить, чтобы получить пользу для организма.