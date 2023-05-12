Часто для здоровья волос рекомендуют принимать витамин Е, однако его чрезмерное потребление может привести к выпадению прядей. Этот элемент может помешать росту шевелюры, если его количество в организме будет избыточным.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на портал She Finds.

Часто женщины отдают предпочтение и приему витамина А, который отвечает за красоту кожи, а также пользу для зрения и иммунной системы. При этом избыток такой биодобавки может перевести волосяные фолликулы в фазу покоя. В результате пряди перестанут расти либо и вовсе начнут выпадать. Лучше этот витамин принимать вместе с пищей, а не в виде таблеток.

Не стоит увлекаться и приемом селена. Несмотря на то, что этот минерал отвечает за здоровье иммунной системы и щитовидной железы, его чрезмерное потребление вызовет ломкость волос и ногтей. При игнорировании этих симптомов будут повреждены волосяные фолликулы.

Прежде, чем добавлять какие-либо добавки, не забудьте проконсультироваться с вашим врачом, а также следите, чтобы ваш рацион был сбалансированным.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, когда нельзя принимать витамины.