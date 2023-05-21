Об этом пишет «НБН«.

В топ-5 самых лучших завтраков от экспертов вошли: овсяная каша с ягодами и орехами (для ее приготовления сначала необходимо приготовить хлопья с водой, либо же с молоком, после чего нужно добавить ягоды и орехи, также по желанию вы можете добавить мед). Полезным также считается тост с хлебом и авокадо (для приготовления вам необходимо всего лишь поджарить хлеб и после этого сделать тост). Тост с авокадо является идеальным источником белка и витаминов.

Также очень полезным считают шпинатный смузи с бананом и миндальным маслом (для его приготовления вам необходимо взбить все ингредиенты в блендере). После чего вы сможете зарядится энергией на целый день. Кроме того, эксперты советуют также употреблять хлебцы с миндальным маслом и фруктами, а также омлет с овощами. От таких завтраков вы сможете получить нужную дозу белка и будете чувствовать себя хорошо целый день.

Напомним, ранее мы писали о том, какими витаминами не стоит злоупотреблять.