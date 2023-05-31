Если вы усиленно работаете над фигурой своей мечты, вам обязательно нужно включить в свой рацион малину. Маленькие красные ягоды имеют ряд преимуществ, которые способствуют потере веса, информирует «НБН» со ссылкой на EatingWell.

В одном стакане свежей или замороженной малины содержится около 10 граммов клетчатки – примерно одна треть от рекомендованного потребления клетчатки в день. Этот компонент замедляет пищеварение, предотвращает внезапные скачки сахара в крови и способствует снижению веса.

Эти плоды также содержат антиоксиданты, которые способствуют уменьшению воспалений, которые вызывают заболевания, благодаря нейтрализации вредных свободных радикалов. Кроме того, ягоды – отличный источник витамина С.

Немаловажно и то, что малина помогает удовлетворить жажду к сладкому, поскольку в ней содержится природный сахар. Диетологи рекомендуют есть эти плоды горстями, а также класть ягоды в салаты, десерты, йогурты и т.д.

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