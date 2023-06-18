Об этом пишет «НБН«.

По данным исследователей становится известно, что очень часто в дешевых сортах чая присутствуют опасные для человеческого организма вещества. В ходе исследований удалось выяснить, что в чаях низкого качества могут присутствовать токсичные вещества, при употреблении которых организм ослабляется, в результате чего вы можете получить отравление или болезни связанные с печенью, почками и другими органами.

Эксперты говорят о том, что в чаях низкого качества иногда присутствуют растения, которые в свою очередь могут иметь опасные вещества, такие как пестициды, металлы и многое другое. Поэтому, исследователи настоятельно рекомендуют покупать чай только у проверенных производителей.

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