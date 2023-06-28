Китайские ученые во главе с Маоцином Ван и Яшуан Чжао изучили 90 исследований, в которых участвовали 2,2 миллиона человек из разных частей планеты, информирует «НБН» со ссылкой на Nature.

В своей работе специалисты пишут о том, что они обнаружили связь между одиночеством и продолжительностью жизни. Выяснилось, что люди, которые находятся в социальной изоляции, умирали раньше по разным причинам, включая онкологию.

Также ученые отметили, что одиночество было связано с повышенным риском смерти от заболеваний сердца.

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