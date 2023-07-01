Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «WomanEL«.

Так, в источнике говорится о том, что в действительности, очень большое количество продуктов, которые мы употребляем каждый день могут позитивно влияют на человеческую память, но все же есть те, которые оказывают особенное влияние. В списке трех лучших продуктов, которые способствуют улучшению памяти человека включены ягоды, яблоки и чай.

Во время исследований удалось выяснить, что данные продукты имеют достаточно большое количество флаванолов, которые позитивно влияют на работу человеческой памяти. К слову, ученые также советуют каждый день принимать хотя бы 500 миллиграмм флаванолов. Для того, чтобы получить такую дозу необходимо съесть несколько кусочков шоколада, несколько порций ягод и яблок, а также выпить чашку чая.

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