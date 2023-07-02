Как сообщает «НБН«, об этом пишет «WomanLife» ссылаясь на заявления диетологов.

Так, источники говорят о том, что перед началом тренировки дома или в зале ни в коем случае нельзя употреблять острые продукты так как они очень негативно сказываются на вашем организме и могут у вас вызвать дискомфорт. Кроме того ни в коем случае не употребляйте жирные и тяжелые продукты, так как они могут вызвать ощущение тяжести.

Кроме того, эксперты не радят употреблять и сладкие продукты поскольку они влияют на повышение сахара в крови, что может создать для вас очень серьезные проблемы. Помимо этого стоит отметить что нельзя употреблять алкогольные напитки так как они влияют на дезориентацию.

Также ни в коем случае не нужно употреблять продукты, которые имеют большое количество белка. Например мясо или рыбу. Они могут вызвать у вас также дискомфорт и во время тренировки вы будете чувствовать себя плохо.

Отметим, ранее мы писали о продуктах, которые улучшают память.