Специалист советует руководствоваться некоторыми правилами, чтобы школьники получали максимальную пользу от перекусов. В частности, в ланч-бокс ребенка нужно класть продукты с высоким содержанием белка (яйца, твердый сыр, хлеб, орехи, зерновые батончики и т.д.).

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Если родители готовят ребенку бутерброды, Швец рекомендует брать для них цельнозерновой хлеб и не делать слишком жирную начинку, отдавая предпочтение твердому несоленому сыру, курице, индейке, тунцу или лососю.

По словам диетолога, школьнику обязательно нужно давать с собой овощи (сладкий перец, морковь, огурец, сельдерей, салат или помидоры черри), а также можно положить к ним хумус или домашний соус.

В качестве десерта в ланч-боксе ребенка должны быть фрукты и ягоды, например, голубика, апельсин, мандарин, дыня, банан, груша или яблоко. Также их можно добавить в йогурт.

В холодное время года гастроэнтеролог предлагает давать школьнику в качестве перекуса консервированные фрукты или сухофрукты. Вместо пирожных в ланч-бокс лучше положить печенье, шоколад или цельнозерновые батончики.

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