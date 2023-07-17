Как утверждают диетологи, действительно хлеб можно убрать из меню, однако если его заменят другими продуктами, которые обогащают рацион, информирует «НБН» со ссылкой на издание Live Strong.

По словам экспертов, хлеб не способствует похудению из-за потребляемого количества этого продукта. Один ломтик, съеденный на завтрак, не ударит по фигуре, однако добавление хлеба к каждому приему пищи чревато появлением лишнего веса.

Если вы решились отказаться от хлеба, в котором содержатся углеводы, стоит добавить в меню его низкокалорийные заменители – овощи и фрукты.

Ранее эксперты назвали самые вредные сорта хлеба.