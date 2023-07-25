Медик рассказал, что звук щелчка действительно создает впечатление, что это щелк суставов фаланг пальцев, информирует «НБН» со ссылкой на издание Health Shots.

По словам врача, на самом деле в синовиальной жидкости, которая смазывает суставы, во время их движения образуются выделяющие газ пузырьки. Во время щелчка создается вакуумный эффект и получается характерный звук.

Ядава убежден, что эта привычка не приведет к артриту, однако частые, чрезмерные и продолжительные щелчки пальцами могут повредить связки и суставы. В связи с этим эксперт советует не развлекаться подобным образом, так как сложно предсказать последствия таких травм.

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