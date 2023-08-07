В современном мире немало противников пастеризации, которая якобы уничтожает питательную ценность и пользу соков и молока. На самом деле тепловая обработка этих напитков уничтожает бактерии, вирусы и паразиты, которые отравляют организм и провоцируют заболевания, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Эксперты не рекомендуют употреблять готовые смеси разнообразной зелени, которую удобно добавлять в салаты. Однако мало кто знает, что в таких наборах содержатся бактерии, которые вызывают пищевое отравление.

Также серьезную угрозу для здоровья представляет сырая вода. Неотфильтрованная и необработанная жидкость может содержать кишечную палочку, а также зараженные следы экскрементов животных, которые вызывают рвоту, диарею, а иногда и гепатит.

Ранее врачи рассказали, от каких продуктов нужно отказаться в жару, чтобы не ухудшить самочувствие.