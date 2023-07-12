Медики не рекомендуют в жару употреблять острую пищу, которая содержит капсаицин. Это органическое вещество кратковременно повышает температуру тела, информирует «НБН» со ссылкой на Cleveland Clinic.

Врачи советуют летом не увлекаться мочегонными фруктами и овощами, которые способствуют обезвоживанию организма, даже если вы будете пить достаточно воды. В знойную погоду не стоит есть много арбуза, имбиря, капусты, спаржи, лука, петрушки, фенхеля и артишоков.

При температуре воздуха +30 °C и выше стоит отказаться от продуктов с высоким содержанием белка, например, мяса. Переваривание белка – тяжелая работа для организма, которая приводит к выделению тепла в процессе термогенеза.

Также в жару стоит избегать продуктов с высокой степенью переработки и множеством сахара. Для метаболизма после употребления такой пищи организму понадобится много воды.

Вызывают обезвоживание сладкие газированные напитки и алкоголь. Кроме того, чрезмерное употребление спиртного повышает артериальное давление, увеличивает риск инсульта или сердечной недостаточности. Поскольку в жару организму приходится работать больше, такие напитки создадут дополнительную нагрузку на легкие, почки и сердце.

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