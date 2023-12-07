Британский врач не советует использовать обычное туалетное мыло для мытья рук, которое лишает кожу увлажняющей природной смазки – себума. Дерматолог рекомендует пользоваться мягким мылом без запаха либо увлажняющим очищающим средством.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ресурс Skincare physicians.

По словам Собелла, не менее важно обращать внимание на температуру воды, в которой вы моете руки – она не должна быть горячей. Чтобы ладони не пересыхали используйте теплую воду, так вы не удалите с кожи себум.

После мытья сразу нанесите на руки легкий крем или лосьон, который поможет удержать в коже влагу. На ночь наносите на ладони жирный крем или мазь с вазелином.

Также специалист советует зимой не забывать про перчатки и рукавицы, чтобы руки были в тепле, и кожа медленнее теряла влагу.

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