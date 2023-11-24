На своей Facebook-странице Скиталинская рассказала, что мы можем сделать для своего здоровья и поддержания фигуры зимой. Прежде всего диетолог советует включить в рацион больше клетчатки – морковь, тыкву, свеклу, ржаной хлеб. Кроме того, дополнить рацион стоит продуктами, в которых содержатся витамины С и D, а также рыбий жир, информирует «НБН».

По словам эксперта, поддерживать нормальный обмен веществ помогут ферментированные продукты – моченые яблоки, квашеная капуста и огурцы, кисломолочные продукты, свекольный квас.

Диетолог отметила, что алкоголь замедляет обмен веществ. Важно пить достаточное количество теплой воды на протяжении дня для эффективного функционирования биохимических процессов в клетках.

Скиталинская подчеркнула, что зимой важно хорошо отдыхать ночью, поскольку дефицит сна усиливает инсулинорезистентность. По этой причине многие люди начинают воспринимать сахар так, будто у них есть сахарный диабет.

Эксперт призвала не забывать о физической активности, которая понижает инсулинорезистентность и помогает еде не превращаться в жир.

Ранее диетолог рассказала, можно ли во время похудения есть суши.