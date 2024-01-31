Врач на своей Facebook-странице объяснил, почему очищение кишечника с помощью лекарств не поможет стать стройнее, а лишь создаст проблемы со здоровьем, информирует «НБН».

По словам диетолога, прием слабительных в больших дозах приводит к небольшой потере веса в краткосрочной перспективе. Швец отметил, что из-за опорожнения кишечника, диареи и потери жидкости лишние килограммы уходят, однако уже через несколько дней возвращаются после восстановления организма.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что диарея, вызванная употреблением препаратов, вызывает обезвоживание и потерю организмом важных электролитов. Такие попытки похудеть негативно отразятся на сердечно-сосудистой системе.

Эксперт добавил, что частый прием больших доз такого лекарства нарушает способность усваивать питательные вещества, в организме возникает дефицит витаминов.

Ранее тренер американских знаменитостей назвал 5 шагов, которые помогут не набирать лишний вес.