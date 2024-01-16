Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины дали шесть рекомендаций, которые помогут справиться с чувством постоянной усталости. Прежде всего нужно распределить время работы и отдыха: выполняйте приоритетные задачи, не стесняйтесь просить коллег о помощи. Обязательно отдыхайте в обеденный перерыв и выделяйте 20-30 минут на пешие прогулки, информирует «НБН».

Эксперты напомнили, что работоспособность зависит от сбалансированного питания, поэтому важно следить за своим рационом. Не забывайте о регулярной активности, которая должна стать привычкой: ходите, бегайте, катайтесь на велосипеде, занимайтесь спортом.

Организуйте необходимые условия для качественного отдыха ночью. Врачи рекомендуют спать не менее 7 часов. Проветривайте комнату перед тем, как ляжете в кровать, не используйте гаджеты и не смотрите слишком эмоциональные программы.

Специалисты отмечают, что важно сохранять оптимизм, поскольку негативные эмоции влияют на здоровье, поэтому выстраивайте доброжелательные отношения с окружающими людьми.

Также находите время для саморазвития. Хобби и любимые дела помогают отвлечься от будничных дел и являются источником радостных эмоций.

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