Врач заявил, что привычка принимать «солнечные ванны» может привести к тяжелым заболеваниям. Раком кожи чаще всего болеют люди, которые много находились на солнце, особенно в юном возрасте. В эту группу попадают и любители соляриев, особенно те, кто увлекался ими до 35 лет, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам онкодерматолога, солнце вредит всем, поэтому летом важно всегда пользоваться кремом с SPF, прикрывать тело одеждой и надевать солнцезащитные очки.

Медик объяснил, что помимо рака кожи активное воздействие солнечных лучей на организм вызывает фотостарение, фотокератит, катаракту и нарушение работы иммунной системы.

Некоторые вместо похода на пляж отдают предпочтение солярию, однако он, как утверждает Максименко, еще опаснее, ведь свет от лампы сравним с полуденным солнцем в тропиках.

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