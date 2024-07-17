Биолог на своей Facebook-странице назвала закон Верховной Рады, который отменяет в Украине перевод часов каждые полгода, «микропобедой», информирует «НБН».

Маслова объяснила, что для подавляющего большинства жителей нашей страны зимнее время является наиболее естественным.

Теперь на всей территории Украины будет действовать киевское время, которое соответствует 2-му часовому поясу в шкале координированного времени, в пределах которого расположена большая часть страны. В 1-м часовом поясе находится часть Закарпатья, а в 3-м – Луганщина, Донетчина и части Харьковщины, Днепропетровщины и Запорожья.

По словам специалиста, хронобиологи давно признали, что перевод часов каждые шесть месяцев не полезен для организма, а некоторым людям, например, тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, даже вредит.

Биолог отметила, что десинхроз внутреннего и внешнего ритмов для биологических часов является наиболее болезненным, что приводит к последствиям для здоровья и мешает адекватно планировать жизнь.

Ранее специалисты Минздрава рассказали, как украинцам пережить экстремальную жару.