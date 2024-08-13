Трихолог утверждает, что отказ от использования фена для сушки волос – главная ошибка в уходе. Считается, что прибор якобы пересушивает локоны и кожу головы, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам эксперта, на самом деле нужно сушить волосы феном, соблюдая правильную технику – поток воздуха должен быть по ходу роста прядей и под углом 45 градусов. В таком случае вы минимизируете воздействие высокой температуры.

Дудий подчеркнула, что кожа головы должна быть чистой и сухой, поэтому после мытья ее обязательно нужно высушить феном.

Специалист подчеркивает, что перед сушкой можно ходить с полотенцем не дольше 10-15 минут. Также не стоит ложиться спать с мокрыми волосами.

Напомним, эндокринолог назвала основные причины появления отеков и объяснила, как решить эту проблему.