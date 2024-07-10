Врач в своем блоге в Instagram рассказала о достаточно распространенной проблеме — отечном синдроме. Отек — это общее понятие, которое означает повышение содержания межтканевой жидкости в органах, информирует «НБН».

По словам эндокринолога, прежде всего отеки может вызвать несбалансированное питание — употребление в большом количестве сахара, соли, белка и простых углеводов. Также причиной может быть нарушения работы ЖКТ и лимфатической системы.

Медик отметила, что, кроме того, на появление отеков могут влиять какие-то воспалительные, аутоиммунные процессы.

Диетолог уточнила, что есть генетические заболевания, которые вызывают нарушения лимфатической системы, работы почек и сердечно-сосудистой системы, в результате чего возникают отеки. Поэтому важно сделать тщательное обследование организма и найти причину.

Толстикова добавила, что, если отеки появляются, однако нет повышенного артериального давления и других симптомов, тогда можно решить проблему, скорректировав образ жизни и рацион.

Врач советует питаться по графику и очень медленно кушать, чтобы избавиться от некритичных отеков.

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