Регулярные дни отдыха и восстановления – ключ к поддержанию эффективности тренировок и здоровья, поскольку чрезмерные спортивные нагрузки истощают, негативно влияют на выбор рациона и вызывают так называемое фитнес-плато, пишет «НБН» со ссылкой на портал Eat This, Not That.

О перетренированности свидетельствует чувство истощения после сна, даже если вы отдохнули ночью около 7-9 часов. Обратите внимание на интенсивность физической активности, если вы перегружены, стоит уменьшить количество тренировок и добавить дней для отдыха.

Если вы стали чаще получать спортивные травмы – это сигнал чрезмерных физических нагрузок. В таком случае меняйте виды тренировок, добавив в них гибкость и динамическую растяжку.

Переедание также «кричит» о перетренерованности, так как увеличение спортивной активности «нагоняет» аппетит. Вовремя распознавайте, когда вы насытились, а также следите, чтобы после тренировки вы потребляли достаточное количество калорий, поскольку и недоедание замедляет прогресс.

Истощенная иммунная система – также результат чрезмерного количества упражнений, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Поэтому дайте телу время для отдыха и восстановления.

Симптомы переутомления бывают и психические, например, вялость и капризность. Если вы после спортивных занятий замечаете изменения в настроении, пересмотрите свою активность.

Если вы ощущаете, что вам недостаточно мотивации – это также может сигнализировать о перетренированности. Не принуждайте себя к занятиям и сделайте паузу.

Также чрезмерные нагрузки могут стать причиной отсутствия прогресса. Если вы понимаете, что наступило так называемое фитнес-плато, попробуйте включить в систему занятий различные виды упражнений, растяжку и не забывайте о соблюдении питьевого режима. Обязательно берите дни отдыха для восстановления.

