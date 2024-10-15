Дерматолог Мишель Генри рассказала, что обычно с усиленной сухостью кожи сталкиваются люди в возрасте от 40 до 50 лет. По ее словам, так происходит, поскольку с годами эпидермис становится тоньше, кровеносные сосуды – более хрупкими. В результате кожный барьер слабеет, становится более чувствительным и сухим.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на американское издание Huffpost.

Эксперты отмечают, что есть два фактора, которые способствуют увеличению сухости. Во-первых, отказ от солнцезащитного крема, во-вторых, стресс – из-за высокого уровня кортизола кожа хуже удерживает влагу.

Чтобы уменьшить возрастную сухость кожи, дерматолог Дин Мраз советует ежедневно использовать сыворотку с витамином С, а также средства с ретинолом и гиалуроновой кислотой. Не менее важно пить достаточное количество воды и отказаться от напитков, которые провоцируют обезвоживание, например, от кофе и алкоголя.

Врач рекомендует выбирать нежные увлажняющие средства для тела вместо жесткого мыла, использовать стиральный порошок без ароматизаторов и красителей. Также не лишним будет поставить в комнате увлажнитель воздуха.

Напомним, трихолог объяснила, почему отказ от использования фена — самая большая ошибка в уходе за волосами.