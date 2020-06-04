Это может подкосить ваше здоровье: привычные продукты, которые становятся опасными в сыром виде

Существует ряд продуктов, которые мы без лишних опасений привыкли есть в сыром виде даже не задумываясь о том полезно ли это. Чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких специалисты рекомендуют употреблять ниже указанные продукты лишь в приготовленном виде.

Об этом сообщает «Вести-ua.net», передает «НБН».

Картофель

Картофель содержит крахмал, который в сыром виде угрожает человеку вздутием кишечника. Крахмал в сыром виде крайне сложно усваивается организмом человека, что делает сырой картофель довольно опасным.

Сосиски

У многих людей есть закостенелая привычка употреблять сосиски в сыром виде, но такой подход является опасным. В сырых сосисках могут содержаться листерии – эти бактерии способны привести к ряду довольно неприятных заболеваний (энцефалит, менингит и другие). Особо опасные эти бактерии для беременных, ведь они могут спровоцировать выкидыш.

Мясо и птица

Сырое или полусырое мясо с высокой долей вероятности может спровоцировать гастроэнтерит. Дополнительными причинами для воздержания от сыроватого мяса являются сальмонеллы и кишечные палочки.

Пророщенные зерна

Существует распространенное мнение согласно которому употреблять необработанные пророщенные зерна даже полезно. Такой миф является опасным. Кроме полезных витаминов ростки могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку, что сводит пользу ростков на нет.

Напомним, как сообщалось ранее, конфликт идет на спад: жители «ДНР» озадачены «режимом тишины».