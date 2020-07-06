Диетолог рассказал об удивительном свойстве сала: назван важный повод пересмотреть свой рацион

Известный диетолог Елена Соломатина разрушила давний миф о вреде сала для стройной фигуры. Она доказала, что сало можно удачно включать в свою диету.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на радио Sputnik.

Диетолог объяснил, что избыточный вес человека образуется не из-за употребления жиров, а из-за избыточного количества углеводов в рационе. В плане похудения сало напротив может стать полезным союзником, а не врагов, ведь оно отлично утоляет голод и на длительное время дает чувство насыщенности. Кроме того, после сала человека намного меньше тянет на сладкой, что является большим плюсом.

«Для здорового питания и диеты отлично подходит цельнозерновой хлеб с кусочком сала и овощами. Так вы утолите тягу к углеводам и сахару. Людям, которые имеют склонность к полноте стоит ежедневно употреблять около десяти граммов сала. Всем остальным, около 30 граммов», — посоветовала Соломатина.

Напомним, как сообщалось ранее, ситуация на КПП «Еленовка» резко изменится: в «ДНР» заявили о долгожданной акции.