На шахтах «ДНР» подозрительно часто стали происходить аварии: источник рассказал, что задумали «власти республики»

В так называемой «ДНР» на шахтах все чаще стали происходить аварии.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что частые аварии на шахтах ОРДО уже почти никого не удивляют.

Ресурс, напомнил, что вчера 19 августа, в оккупированном Торезе на шахте «Прогресс» произошло обрушение породы. Один горняк погиб.

Кроме того, 16 августа на шахте «Комсомолец Донбасса» произошло возгорание копра главного ствола. В результате пожара 12 шахтеров получили ожоги. Они были госпитализированы в больницу.

Также в начале августа произошел крупный пожар на шахте «им. Калинина». Пожар тушили трое суток. Было принято решение затопить аварийный участок, так как не было технических возможностей решить ситуацию по-другому.

Автор публикации отмечает, что слишком часто на шахтах «ДНР» стали происходить аварии.

«Пугающая стабильность, не правда ли? Люди причастные к угольной промышленности поговаривают, что продолжается планомерное уничтожение оставшихся шахт», — пишет ресурс.

Ресурс предполагает, что «власти ДНР» хотят избавиться от убыточных шахт. Тогда останется несколько шахт, которые приносят прибыль.

«Ну, а на остальных шахтах проведут «модернизацию». Ведь пообещали же», — подытожил ресурс.

Стоить отметить, что ранее главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин признал, что угольная промышленность в ОРДО в плачевном состоянии и нуждается в модернизации.

Ранее мы сообщали, что очевидец рассказал. с чем столкнулся при пересечении границы «ДНР» с РФ.