Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.

Своим мнением о влиянии морозного воздуха на организм человека поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в холодной атмосфере мозг действительно способен работать лучше за счет доступа к свежему кислороду.

«Также низкие температуры способствуют выработке и полезного бурого жира и сгоранию белой жировой ткани», — пояснила синоптик.

Занятие спортом на морозном воздухе также лучше, чем в теплом спортивном зале, так как мышцы меньше подвержены воспалительным процессам и соответственно в них реже возникают болевые ощущения.

Вместе с тем, холодная погода может оказывать и негативное влияние на организм.

На морозе всегда пониженное давление атмосферы, что в некоторых случаях может вызывать головные боли.

«Чтобы избежать приступов мигрени, стоит держать голову в тепле», — советует синоптик.

Также резкое вдыхание холодного воздуха может спровоцировать спазм легких и поэтому дышать становится труднее даже относительно здоровым людям.

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