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В Украине этот рецепт будет особенно полезен для тех граждан, которые не могут купить скумбрию как жена Владимира Зеленского Елена по 8 гривен за килограмм.
Вместе с тем, все равно гораздо дешевле будет купить скумбрию замороженную и приготовить из нее вкусное блюдо. А блюд из этой рыбки можно приготовить много, в том числе засолить или запечь в духовке.
И тут очень кстати будет рецепт знаменитого «Мурманского сала» — очень вкусного и очень простого в приготовлении.
Как приготовить «Мурманское сало»
На одну свежемороженую скумбрию понадобится столовая ложка соли, пол чайной ложки черного молотого перца, небольшой пучок укропа, 2-3 зубочка чеснока и 30 мл растительного масла.
Рыбу моем, отрезаем голову, хвост и плавники. Затем убираем внутренности, разрезаем вдоль пополам и убираем косточки. Затем солим и перчим каждую часть.
Чеснок, масло и укроп перебиваем в блендере, и получившейся смесью натираем обе части филе скумбрии.
Складываем половинки филе одну на другую и заматываем пищевой пленкой.
Отправляем рыбку в морозилку на 2 часа, после чего пробуем и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
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