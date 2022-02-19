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В Украине этот рецепт будет особенно полезен для тех граждан, которые не могут купить скумбрию как жена Владимира Зеленского Елена по 8 гривен за килограмм.

Вместе с тем, все равно гораздо дешевле будет купить скумбрию замороженную и приготовить из нее вкусное блюдо. А блюд из этой рыбки можно приготовить много, в том числе засолить или запечь в духовке.

И тут очень кстати будет рецепт знаменитого «Мурманского сала» — очень вкусного и очень простого в приготовлении.

Как приготовить «Мурманское сало»

На одну свежемороженую скумбрию понадобится столовая ложка соли, пол чайной ложки черного молотого перца, небольшой пучок укропа, 2-3 зубочка чеснока и 30 мл растительного масла.

Рыбу моем, отрезаем голову, хвост и плавники. Затем убираем внутренности, разрезаем вдоль пополам и убираем косточки. Затем солим и перчим каждую часть.

Чеснок, масло и укроп перебиваем в блендере, и получившейся смесью натираем обе части филе скумбрии.

Складываем половинки филе одну на другую и заматываем пищевой пленкой.

Отправляем рыбку в морозилку на 2 часа, после чего пробуем и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

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