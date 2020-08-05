Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: Безсмертный озвучил причину

Победа на президентских выборах в Республике Беларусь кого-то из оппозиционных политиков может обернуться для Украины прямой войной с Россией. Если же на выборах победит действующий президент РБ Александр Лукашенко, то он не позволит этому случиться. Таким мнением поделился дипломат, бывший посол Украины в Республике Беларусь Роман Безсмертный.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Сегодня».

«Из двух зол – Лукашенко останется или прямая аннексия Кремля украинское руководство выберет Лукашенко. И в данном случае оно здесь право, потому, что это меньшее зло», — заявил экс-дипломат в Республике Беларусь.

Бывший посол Украины в РБ, спрогнозировал, как могут развиваться события, если белорусы выберут кого-то из оппозиционных политиков.

«Если побеждает кто-то из оппозиционных кандидатов, то это значит, что необходимо быть готовым к прямой войне. Это значит, что в Центральной Европе начнется война», — сказал политик.

По словам дипломата, угроза военного вторжения РФ в Республику Беларусь и Украину, останется и в том случае, если на президентских выборах в РБ победит Александр Лукашенко. Безсмертный, считает, что Украина должна быть к готова к такому развитию событий.

«Это вопрос времени. Поэтому в условиях, когда Украине необходимо быть готовой к войне, я не могу понять этих инициатив мира, которые идут из Киева. Беларусь – это лакмусовая бумажка. События в РБ будут определять дальнейшие события в отношениях Москвы и Киева. И победа на выборах Лукашенко – это отсрочка», — заявил дипломат.

Безсмертный считает, что сейчас Украина должна укреплять свою обороноспособность.

Стоить отметить, что ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявлял, что президент РБ Александр Лукашенко боится не за свою страну – больше всего он боится потерять власть.

В свою очередь российский политолог Станислав Белковский считает, что Лукашенко ради сохранения власти готов пойти на крайние меры и ввести в стране военное или чрезвычайное положение.

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